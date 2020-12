Entra henter inn en verdivurdering

Entra har blitt gjenstand for en budkamp mellom de to svenske selskapene SBB og Castellum.

I en oppdatering onsdag morgen skriver Entra at styret har bedt selskapets uavhengige verdivurderere, Akershus Eiendom og Newsec, om å gjennomføre en oppdatert verdivurdering av eiendomsporteføljen.

Entra viser til at «endringer og hendelser i transaksjonsmarkedet» etter selskapets siste offisielle verdivurdering 31. september 2020 forventes å resultere i en høyere verdivurdering av porteføljen og en signifikant økning i rapporterte netto eiendelsverdier».

Resultatene av verdivurderingene slippes ifølge dagens børsmelding så snart de er ferdigstilt».

Styret understreker at det vil respondere på tilbudet fremsatt av SBB, samt intensjonen om å fremlegge et tilbud fra Castellum innenfor de fastsatte tidsfrister.

Samtidig gjentas rådet overfor aksjonærer om «å avstå fra å iverksette tiltak med hensyn til sine aksjer som kan være til skade for deres interesser, samt til å utvise forsiktighet ved handel i selskapets aksjer».

Styret minner videre om at det ikke er noen sikkerhet for at tilbud vil bli gitt eller at de vil bli gjennomført.