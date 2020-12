Entra-styret: Godt posisjoner til å skape betydelige aksjonærverdier

Entra-styret skriver mandag formiddag i en melding at den «brede og økende interessen for Entra de siste ukene støtter styrets tidligere uttalte syn om at Entra fremover er godt posisjoner til å skape betydelige aksjonærverdier».

Mandag morgen ble det meldt at Fastighets AB Balder har kjøpt seg opp til en eierandel i selskapet på 5,1 prosent.

Entra-styret minner samtidig om at de har satt i gang en ekstern verdsettelse av selskapets portefølje, og skriver at denne ventes publisert senere denne uken.

«Aksjonærer rådes til å avstå fra å iverksette tiltak i forhold til deres aksjer i selskapet som kan være til skade for deres interesser, samt til å utvise forsiktighet når du handler med aksjene i selskapet», påpeker styret i Entra.