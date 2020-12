Balder-sjefen: – Det er en god transaksjon for oss, uavhengig av hva som skjer

Mandag morgen ble det sendt ut en børsmelding om at Fastighets AB Balder har gått over en eierandel på 5 prosent av Entra etter at det fredag kjøpte 95.000 nye aksjer i selskapet.

Etter transaksjonen sitter Balder på 9,2 millioner aksjer i eiendomsselskapet, noe som utgjør en andel på rundt 5,1 prosent.

Konsernsjefen i Balder, Erik Selin, mener transaksjonen er god, uavhengig av hva som skjer i budkampen om Entra.

– Jeg tror på en langsiktig fin utvikling, så ja, jeg tror det vil være bra under alle omstendigheter, sier Erik Selin, og sier at han ikke kan stoppe et bud som alle andre aksjonærer vil ta, ifølge TDN Direkt.

Hvorvidt Balder kjøpte aksjene på børsen eller fra en større eier, har ifølge Selin «ingen betydning», fordi «aksjer er aksjer». Det er foreløpig ingen planer om å øke beholdningen, men Balder-sjefen utelukker heller ikke at det kan skje, ifølge TDN.

Entra-styret opplyste tidligere mandag at det har satt i gang en ekstern verdsettelse av selskapets portefølje, og skriver at denne ventes publisert senere denne uken.