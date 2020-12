Knallår for næringsmeglere – disse tjente mest

Skattelistene for 2019 ble sluppet tidlig tirsdag, og blant våre utvalgte innen næringsmegling troner Bård Bjølgerud i Pangea Property Partners på inntektstoppen med sin nettoinntekt på over 18,7 millioner kroner.

Med et transaksjonsvolum på 100 milliarder kroner går 2019 inn i historien som et av de beste årene for næringseiendom i Norge noensinne – kun slått av rekordåret 2015.

«Comeback kid» på 2. plass

Det skinner godt gjennom på skattelistene, der Knut Stokke dukker som en god nummer to på inntektstoppen med sine 16,4 millioner kroner netto. Stokke er i dag i SPG Corporate Finance, der han begynte i 2018, ti år etter at han hoppet av Union.

De ti årene har han blant annet brukt på å investere på egen hånd.

– Det har gått veldig bra, men det ble litt kjedelig, sa Stokke til Estate Nyheter da han begynte hos SPG.

Stokke har også vært aktiv i boligmarkedet. Senest i høst solgte han rekkehuset i Solheimgata 6, der Einar J. Greve og Christian Eidem barket sammen i et slagsmål under innflytningsfesten.

Før salget kjøpte Stokke en byvilla – også den med nærhet til Frognerparken.

Malling-brødrene «rikest»

Nærmest Stokke på inntektstoppen finner vi Roar Sandnes i Akershus Eiendom på drøye 11,5 millioner kroner, foran de tre brødrene Peter T., Anders K. og Morten A. Malling.

Brødrene har sammen med Øystein A. Landvik i Union de høyeste formuene, alle godt over 100 millioner kroner, men igjen så minner vi om at dette er nettostørrelser.

De virkelige formuene finner du i Kapitals liste over Norges 400 rikeste.