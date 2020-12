Self Storage Group kjøper bygg i Sandnes

Self Storage Group har betalt 18 millioner for en eiendom på 1.900 kvadratmeter i Sandnes. Adressen er Hovebakken 29. Self Storage Group anslår at det kan leies ut 1.300 kvadratmeter. De håper å åpne i andre kvartal neste år. Lokalet skal drives av City Self Storage.

Self Storage Group Tilbyr minilagre til privatpersoner og bedrifter.

Har hovedkontor i Oslo.

Adm. direktør er Fabian Emil Søbak.

Daværende OK Minilager ble etablert av far og sønn Fabian Emil og Gustav Søbak i 2009.

Fikk nåværende selskapsform etter oppkjøpet av City Self Storage i 2016.

Centerbridge Partners kjøpte seg inn og ble hovedeier i januar, da Øystein Stray Spetalen solgte seg ut.