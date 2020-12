Entra øker verdsettelsen på porteføljen betraktelig

Entra har oppdatert verdivurderingen på eiendomsporteføljen med 8,1 prosent til 56,5 milliarder kroner, mot 51,8 milliarder i selskapets tredjekvartalsrapport, fremgår det av en børsmelding.

Det tilsvarer en verdiøkning på 23 kroner pr. aksje sammenlignet med bokførte verdier pr. 30. september 2020, justert for minoritetsinteresser og investeringer i perioden.

Entras EPRA NRV var 162 kroner pr. aksje pr. 30.9.20. Netto yield for Entras portefølje med den oppdaterte verdsettelsen er rundt 4,5 prosent.

Den betydelige verdiøkningen er hovedsakelig et resultat av at yieldene har falt betydelig den senere tid. Styringsrenten i Norge ble redusert fra 1,5 til 0 prosent fra januar til april. Lavere renter har bidratt til et betydelig yield-fall i det norske markedet de seneste seks månedene, ikke minst i Oslo, hvor åtte av Entras ti mest verdifulle eiendommer ligger.

Den oppdaterte verdivurderingen som er fullført tidlig i desember 2020, er, i likhet med tidligere verdivurderinger, utført av Entras eksterne verdivurderere Akershus Eiendom og Newsec.

Selskapet har estimert at tilleggsverdipotensialet, i ikke-risikojusterte og nominelle termer, for pågående og regulerte prosjekter bør representere i størrelsesorden 20 kroner pr. aksje som gradvis vil realiseres i løpet av de neste fem til seks årene. I tillegg kommer et betydelig verdipotensial i 240.000 kvm med ikke-regulerte langsiktige prosjekter.