Entra-budgiver trekker seg

SBB trekker tilbake budet på Entra og viser til due diligence-prosessen, går det frem av en melding onsdag.

Beslutningen kommer etter at Entra har oppjustert verdivurderingen av eiendomsporteføljen til 56,5 milliarder kroner, noe som er 8,1 prosent over de 51,8 milliardene som ble trukket frem i rapporten for tredje kvartal.

Dette tilsvarer en verdiøkning på 23 kroner pr. aksje sammenlignet med bokførte verdier pr. 30. september 2020, justert for minoritetsinteresser og investeringer i perioden.

Stoler ikke på Entra

Ifølge SBB er rasjonalet for økt verdsettelse hovedsakelig lavere yield i transaksjonsmarkedet, og selskapet påpeker at det har vært et fåtall av relevante transaksjoner, og at disse inkluderer en fair value-justeringer av blant annet utsatt skatt og finansielle derivater.

«Den oppdaterte verdsettelsen er ikke på linje med tidligere praksis, og er etter SBBs syn ikke i tråd med den norske markedsutviklingen generelt. Den nye informasjonen skaper usikkerhet rundt historisk rapportering av Entra. Denne historiske rapporteringen utgjør grunnlaget for vårt bud, og vi er ikke lenger tilstrekkelig komfortable med å stole på historisk rapportering fra Entra, skriver SBB.

Hele meldingen her.

– Konkurrenter fikk vite mer

På en presentasjon onsdag utdyper SBB-sjef Ilija Batljan hvorfor selskapet trekker budet.

– Problemet er ikke verdsettelse, til tross for at vi ikke mener det er på linje med tidligere praksis og utviklingen i markedet, men med hvordan vi har blitt behandlet i prosessen hvor konkurrentene våre trolig har blitt gir mer informasjon enn oss. Derfor vi går fra samtalene, sier han ifølge TDN Direkt.

Batljan understreker samtidig at SBB ikke har kjøpt aksjer i Entra.

Entra faller 3,7 prosent til 174,80 kroner på Oslo Børs onsdag ettermiddag.