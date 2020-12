Entra avslår fortsatt Castellum – utelukker likevel ikke fremtidig fusjon

Entra-styret oppdaterer aksjonærene og synes fremdeles ikke Castellum-budet holder mål.

«Verken den sterke verdiutviklingen i det norske eiendomsmarkedet, eller Entras sterke prosjektutviklingspotensiale, er tilstrekkelig reflektert i de initiativene som til nå er presentert», skriver selskapet i en børsmelding.

På bakgrunn av dette anbefaler ikke styret budet Castellum har lagt frem.

«Budet reflekterer ikke Entras underliggende verdier og grunnlag for langsiktig verdiskapning», skriver styret.

Entra oppdaterte nylig verdivurderingen på eiendomsporteføljen, med 8,1 prosent til 56,5 milliarder kroner, mot 51,8 milliarder i selskapets tredjekvartalsrapport.

Åpen for fusjon

Styret er imidlertid åpne for å diskutere initiativ som kan gi grunnlag for å skape ytterligere aksjonærverdier, og vil søke å avklare om betingelsene med Castellum kan forbedres til et bedre forslag.

– Dersom en klart verdiskapende transaksjon med Castellum eller andre parter er tilgjengelig, vil styret vurdere hvordan en slik transaksjon best kan struktureres og gjennomføres, sier Siri Hatlen, styreleder i Entra.

Styret har som mål å konkludere på hva man mener er den beste veien videre for Entra innen 21. desember 2020.