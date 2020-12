Aukner Holding, hvor Stein Aukner er storaksjonær, har i dag solgt siste rest av aksjene han eide i Storm Real Estate.

Like over 15.000 aksjer ble solgt til gjennomsnittskurs på 11 kroner per aksje. Total inntjening på salget ble følgelig like under 166.000 kroner.

Stein Aukner er styreleder i Storm Real Estate. Total beholdning etter denne transaksjonen er null aksjer.