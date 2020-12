Entra gir SBB tilgang til mer informasjon

Det svenske eiendomsselskapet Balder kjøpte 20.000 aksjer i Entra.

Aksjene ble kjøpt til en vektet gjennomsnittskurs på 182,78 kroner og kostet dermed totalt 3,65 millioner kroner. Etter transaksjonen eier Balder 27,3 millioner aksjer i Entra tilsvarende marginalt over 15-prosentsgrensen.

I en separat børsmelding oppdaterer også Entra sine aksjonærer på den strategiske interessen i selskapet.

For at SBB skal få grunnlag for å forbedre vilkårene i et potensielt nytt tilbud, har styret gitt tilgang til ytterligere due diligence-informasjon. Alle interesserte parter har fått og vil få tilgang til lik informasjon om Entra, ifølge meldingen.

Selskapet understreker at det etter deres forståelse ikke eksisterer noe tilbud under gjeldende lovgivning etter at SBB trakk sitt bud tidligere i desember.

Aksjonærene frarådes fremdeles fra å iverksette tiltak med hensyn til sine aksjer som kan være til skade for deres interesser.