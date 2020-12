OBOS skal bygge nytt landemerke i Stockholm

Et nytt samarbeidskonsept fra Veidekke har bidratt til at OBOS vinner retten til å utvikle det prestisjefulle Gasklockan-prosjektet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, går det frem av en børsmelding.

Her skal OBOS og Veidekke sammen bygge 320 leiligheter med forretningslokaler på bakkeplan, samt en førskole. Bygget vil rage 110 meter over havet, og blir et nytt landemerke i Stockholm.

Detaljreguleringen av prosjektet er vedtatt, og nå er neste skritt en parallell prosess med kommunen for å bestemme endelig design og utforming av bygget, heter det.

Byggestart er beregnet til 2023 og første innflytting til 2026.