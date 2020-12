SBB øker budet på Entra betydelig

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) varsler et nytt bud på Entra på 190 kroner pr. aksje, kommer det frem i en melding onsdag.

Det økte budet reflekterer en vellykket konklusjon av SBBs due diligence, som har gitt økt trygghet på verdien av Entras eiendeler, opplyses det.

– Det økte tilbudet utgjør en svært attraktiv verdivurdering for Entra, som representerer en sterk premie mot Entras aksjekurs over ulike tidsrammer, og full verdi i forhold til en betydelig økt substansverdi som styret i Entra kunngjorde tidligere denne måneden, sier SBB-sjef Ilija Batljan i meldingen.

65 prosent av tilbudet er i kontanter, mens 35 prosent av tilbudet vil være i SBB B-aksjer. SBB skriver at det vil søke om notering av sine B-aksjer på Oslo Børs i 2021. Dette tilsvarer 123,50 kroner pr. aksje i kontanter og 66,50 kroner i SBB B-aksjer, skriver TDN Direkt.

Verdsatt interesse

– Styret verdsetter den fortsatte interessen SBB viser for Entra, og noterer forbedringen av de finansielle vilkår sammenlignet med SBBs tidligere forslag, sier Siri Hatlen, styreleder i Entra, i en melding fra selskapet.

– Styret vil, med bistand fra sine rådgivere, vurdere tilbudet grundig. Styret vil komme med en ytterligere kunngjøring når det er hensiktsmessig.

DET ER NOTERT: Styreleder i Entra, Siri Hatlen, skriver i en børsmelding at styret har notert seg meldingen fra SBB. Foto: Håkon Sæbø

Nytt bud

SBB har tidligere meldt et bud på 165 kroner pr. aksje, før selskapet trakk budet på bakgrunn av at det mente SBB ikke fikk samme informasjon som Castellum i due diligence-prosessen.

Dette kom i kjølvannet av at Entra oppjusterte verdivurderingen av eiendomsporteføljen til 56,5 milliarder kroner, noe som er 8,1 prosent over de 51,8 milliardene som ble trukket frem i rapporten for tredje kvartal.

SBB skriver videre at selskapet er i fremskredne diskusjoner med en ledende norsk institusjon med betydelig eiendomseksponering som vil støtte SBBs strategi, og melder samtidig at ytterligere detaljer vil bli gitt.

Interessenten Castellum har på sin side presentert et bud på 185 kroner pr. aksje.