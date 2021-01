Vil ta en bit av syndikeringsmarkedet

– Pangea er én av de største rådgiverne i Norden innenfor eiendom, og vi har svært gode forutsetninger for å bli et mer fullintegrert eiendomshus. Over flere år har kundene våre etterspurt en slik satsing fra oss, sier Bård Bjølgerud, adm. direktør og partner i Pangea Property Partners.

Pangea Property Partners utvider derfor virksomheten og etablerer Pangea Project Finance som et søsterselskap fra 1. januar 2021.

Syndikeringsprofilen Arnstein Rød er blitt rekruttert fra DNB Markets og skal lede og være ansvarlig for etableringen og oppbyggingen av det nye selskapet og det kommende teamet.

– Vår ambisjon er å etablere en ledende prosjektfinansieringsaktør i det norske og nordiske eiendomsmarkedet, sier Rød.

Han har jobbet i DNB-systemet i 20 år og hadde ansvaret for eiendomssyndikering i DNB Markets.

– Med vår markedsposisjon, investornettverk og kompetanse innen rådgivning og analyser, blir syndikering en naturlig utvikling av vårt tjenestespekter, sier Bjølgerud.

Jeg er sikker på at det er plass til oss Bård Bjølgerud, Pangea Property Partners

Stort og voksende marked

Rentene er lave og det er mye kapital som vil inn i eiendom.

– Det er et stort og voksende marked innen syndikering, og jeg er sikker på at det er plass til oss. Markedet sliter med å sysselsette kapital, og da må man finne investeringsobjekter innen eiendom. Det er også få børsnoterte eiendomsselskaper i Norge, og da er syndikering mest naturlig å gjøre, sier Bjølgerud.

Både family offices, PE-selskap, institusjoner og børsnoterte selskaper investerer i syndikater.

– Investorer liker å ta stilling til enkeltbygg og -prosjekter og vi retter oss mot profesjonelle investorer. Det vil være stor forskjell på risiko i prosjektene, og vi tenker både store og små prosjekter, utviklingsprosjekter og har heller ingen begrensning på geografi, sier Rød.

– Det er avgjørende i de enkelte prosjektene at vi forstår business-caset og at både vi og investorene har tro på det. Man må også huske på at man ikke er bedre enn sin siste deal, sier Bjølgerud.

Ifølge Rød vil minimum innskyterbeløp typisk ligge rundt 5 millioner kroner, men aldri under 1 million.

Profesjonelle investorer

– Veien blir til mens vi går, men man kommer nok til å se at snittstørrelsen på prosjektene våre vil være større enn ellers i markedet. Som megler ligger vår snitttransaksjon på 1 milliard kroner. Vi liker også å samarbeide med andre tilretteleggere, sier Bjølgerud.

I 2020 var det nordiske transaksjonsvolumet i underkant av 440 milliarder kroner, og tilretteleggingsmarkedet utgjør en stadig større andel.

Syndikater har de siste tre årene i snitt stått for rundt 30 prosent av investeringsvolumet i Norge og har gjort eiendomskjøp for 85 milliarder kroner. I samme periode har de solgt for 35 milliarder.

Mye investert i syndikater

– Det er over 400 syndikater i Norge forvaltet av et titalls tilretteleggere, som har litt ulike profiler og retter seg mot ulike kundegrupper. Eiendomsverdien utgjør cirka 140–150 milliarder kroner, sier Bjølgerud.

Han ser også et betydelig potensial i Sverige, Finland og Danmark siden syndikering ikke har vært like vanlig i disse landene.

– Vi skal hjelpe norsk kapital med å finne investeringsmuligheter også i de andre nordiske landene, og vi ser også at svenskene søker etter investeringsmuligheter i Norge, sier han.

Høy aktivitet i eiendom

Bjølgerud mener at de nordiske eiendomsmarkedene ser like sterke ut nå som før corona.

– Lave renter, svake valutaer og et godt finansieringsmarked har gitt transaksjonsmarkedet en sterk avslutning på 2020, noe vi tror vil fortsette i 2021.

Pangea var i fjor rådgiver i mer enn 50 eiendomstransaksjoner/mandater med en underliggende eiendomsverdi på 32 milliarder kroner på tvers av Norden.

– Vi hadde et veldig godt år i fjor, til tross for coronapandemien. Aktiviteten kommer til å være veldig høy i 2021, det er ingenting som tyder på noe annet. De aller fleste investorgruppene ønsker å allokere kapital til eiendom, sier Bjølgerud.

Pangea har også rekruttert Viktor Myhre fra DNB Markets som starter som associate i det nye selskapet. Både Rød og Myhre startet 4. januar.