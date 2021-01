Stolbytter i Malling & Co.

Fredrik Sommerfeldt tok ved nyttår over som daglig leder for Malling & Co. Markets etter Peter T. Malling jr. som fortsetter som arbeidende styreleder i Eiendomshuset Malling & Co.

Sommerfeldt har jobbet i Malling & Co. i ti år, og har siden 2014 ledet selskapets utleievirksomhet. Håkon Tanberg overtar etter Sommerfeldt som daglig leder av Malling & Co. Næringsmegling. Han startet i Malling & Co. i 2018. Malling & Co. Markets omsatte i 2020 for over 160 millioner kroner, en vekst på cirka 80 prosent på fem år.