Solgte bygård på Karl Johan for en halv mrd.

– Victoria Eiendom selger ikke fordi det nødvendigvis er så smart å selge, men fordi prisen ser fornuftig ut. På grunn av coronapandemien stoppet prosessen opp i fjor vår, men eiendommen ble solgt like før jul, sier eiendomsinvestor Christian Ringnes.

Bygården i krysset av Karl Johans gate og Kirkegata har vært i Ringnes og Eiendomsspars eie i nesten 30 år, men like før jul byttet den eier. Det er et eiendomsfond forvaltet av Malling & co som til slutt endte opp med å kjøpe Karl Johans gate 12 J.

Hverken selger eller kjøper ønsker å kommentere prisen på den 4.500 kvadratmeter store bygården, men etter hva Finansavisen erfarer skal salgssummen ligge rundt 500 millioner kroner.

Det var også prisantydningen da prospektet ble sendt ut i markedet i begynnelsen av fjoråret.

Forvalter 4,5 mrd.

– Vi ønsker ikke å kommentere prisen, men både selger og kjøper er fornøyde, sier daglig leder Mads Mortensen i Malling & Cos investeringsteam.

Totalt forvalter fondet 4,5 milliarder kroner for en rekke institusjonelle investorer, fordelt på ni eiendommer. I porteføljen ligger NCCs hovedkontor i Østensjøveien 27 ved Helsfyr, Storgata 5 til 7 og Mariboesgate 13 i Oslo sentrum og Vitaminveien 1 på Storo, i tillegg til eiendommer i Drammen og Trondheim.

De totale leieinntektene for den nyomsatte bygården i Karl Johans gate 12 J er rundt 17,5 millioner kroner per år. Det er blant andre Varner-gruppen som leier til sine butikkonsepter Volt og Bik Bok. Ringnes påpekte dog da Finansavisen omtalte prospektet i februar i fjor at leienivået ligger noe under markedspris.

God fart

Selv om det tok lengre tid enn ventet for investoren å selge bygården, mener han farten nå er tilbake i næringseiendomsmarkedet. Noen typer næringseiendom er imidlertid mer i vinden enn andre.

Ringnes trekker frem logistikk og kontor som mest populære, mens hotell og butikklokaler ikke er like hete.

– Men alle deler av markedet er spreke. Vi ser at det er stor investeringslyst, og det er lite annet å investere i. Aksjemarkedet er høyt priset, og rentene er svært lave. Summen av det hele er at jeg tror det blir rekordhøye nivåer for eiendomstransaksjoner i 2020, og farten holder seg inn i 2021, mener Ringnes.