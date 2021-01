Stordalen slår hotell konkurs for første gang

Comfort Hotel Stavanger er begjært konkurs. Det blir det første hotellet i Stordalen-konsernet som slås konkurs. Hotellet ligger i Stavanger sentrum og konkursen betyr at 13-14 ansatte mister jobben.

E24 meldte om saken først.

– Jeg kan bekrefte at vi i dag har begjært oppbud for Comfort Hotel Stavanger. Vi har strevd en stund der, og nå er det rett og slett ikke forsvarlig å drive hotellet lenger, sier konsernsjef i Nordic Choice, Torgeir Silseth, til Aftenbladet.

Silseth legger til at det er en ekstrem situasjon og at det aldri har skjedd før. Han påpeker også at de har holdt på i 25 år og har rundt 200 hoteller i hele Norden, og at dette er et engangstilfelle. Langsiktige løsninger og god kontroll skal være på plass for de andre hotellene i Stavanger, Sola og Sandnes.

Regnskapene til Comfort Hotel Stavanger viser et underskudd på rundt 12 millioner kroner de siste fem årene, ifølge Aftenbladet. For 2019 viser regnskapet et tap på 5,3 millioner kroner.