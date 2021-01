Tror ikke på høyere bud på Entra

Entra mister kjøpsanbefalingen sin fra Kepler Cheuvreux, når selskapet blir nedgradert til hold i forkant av kvartalspresentasjonen i februar.

Meglerhuset setter likevel opp kursmålet med 28 kroner, til 198 kroner pr. aksje.

Kepler mener at den oppdaterte verdsettelsen av eiendomsporteføljen vil øke substansverdien for 2020-2022 med nærmere 14 prosent, men ser likevel begrenset potensial i aksjen.

Ifølge meglerhuset er det budene fra Castellum og SBB som har vært den store drivkraften for kursutviklingen, men meglerhuset tviler på at det vil komme noe høyere bud fremover. Kepler mener at budene, selv om de ikke er helt sammenlignbare, er verdt rundt 185-190 kroner før synergier.

Når det kommer til fremleggelsen av kvartalstallene forventer meglerhuset en omsetning på 586 millioner kroner, og utbytte på 4,9 kroner pr. aksje.