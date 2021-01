Fullstappet aksjonærstruktur

– Selskapets strategi er å vokse gjennom oppkjøp og vi ser på løsninger for å skape mer spredning i aksjen, sier Morten E. Astrup.

I over ti år sto han for administreringen av det børsnoterte Storm Real Estate, et selskap som skulle bli et Norwegian Property i Russland. I stedet ble det motbakke, og lenge var selskapet børsnotert med bare én eiendel, ett kontorbygg i Moskva.

Kjøpte industrieiendommer

Rett før jul endret selskapet totalt karakter da industrieiendomsselskapet KMC Properties KMCP la inn eiendommer med en markedsverdi på 3,3 milliarder kroner inn i selskapet. Storm sto som overtagende part og kjøpte aksjene for snaue 1,1 milliarder. KMC var eid av familien Bekken – som står bak børsselskapet Bewi - og eiendomsinvestoren Bernt og Jon Thoresen gjennom EBE Eiendom, og Gustav Witzøes Kverva Industrier med ganske like deler.

STØRSTE EIER: Adm. direktør Christian Bekken (f.v.) og Bewi-gründer Svenn Bekken. Foto: Bewi

Ved overtagelsen og en påfølgende rettet emisjon på 300 millioner kroner, satt EBE Eiendom på 41,1 prosent av aksjene og Kverva Industrier på 35 prosent.

Astrup sitter på 11 prosent.

Slapp spredningssalg

Til sammen sitter disse tre altså på over 87 prosent av aksjene. Ettersom eiendommene ble kjøpt av et allerede børsnotert selskap, unngår KMC de formelle kravene til spredningssalg på minst 25 prosent. Ved nyttår hadde selskapet cirka 1.200 aksjonærer, så kravet om minst 500 aksjonærer oppfylles.

EIER 35 PROSENT: Gustav Witzøe og Kverva Industrier. Foto: Iván Kverme

EBE og Kvervas eierposter på over en tredel hver medførte tilbudsplikt på de resterende aksjene, men med et bud på 7 kroner og en omsetningskurs i aksjen på over 9 kroner, har tilfanget av nye aksjer vært minimalt for EBE Eiendom og Kverva Industrier. Budet utløper tirsdag.

– Vi har en frist på 12 måneder til å oppfylle spredningskravet, og vi jobber nå med å se på hvordan det skal løses, sier adm. direktør i KMC Properties, Liv Malvik.

Svensk forbilde

– Jeg snakker nå som aksjonær, og det viktigste blir å bygge et selskap med en industrieiendomsportefølje. Det har vi ikke hatt på Oslo Børs, og ser man på Sagax som er notert i Stockholm, handles aksjen på 2,5 ganger substansverdi, KMC ble satt på 1,5, så hvis vi kan kopiere det, kan det bli bra, sier Astrup.

KMC sitter i dag på 330.000 kvadratmeter industriseiendom med årlige leieinntekter på 193 millioner kroner. 22 av de 40 eiendommene er utleid til børsnoterte Bewi, som produserer isporprodukter som brukes av Volvo, Skanska og fiskeoppdrettsnæringen.

Sjømatkonsernet Insula leier syv.

– Finansiell struktur

– Selskapet har som uttalt mål å bli ledende i Norden, og leiekontraktene har i dag 12 års gjenværende leietid i snitt og det er bare house-avtaler (leietager står for drift og vedlikehold av eiendommene), så det er en veldig finansiell struktur. Industrisektoren har vært minst preget av coronapandemien av eiendomssegmentene, sier Astrup.