– Prisene har falt 40-50 prosent

– De fleste ønsker å komme tilbake på kontoret, de skal ikke bare ha en arbeidsplass utenfor hjemmet, men et kontormiljø, sier Aadland.

Han er adm. direktør og største eier i kontorhotellselskapet House of Business. Selskapet har 12 lokasjoner – tre i Budapest i Ungarn og ni i Oslo. Siden coronanedstengningen ble iverksatt i mars, har markedet skrumpet inn.

Optimist frem til romjulen

– Jeg var optimistisk i romjulen frem til Erna (Solberg) holdt sin pressekonferanse der restriksjonene ble videreført og det ble oppfordret til at de som kan ha hjemmekontor, har det. I tillegg ble regelverket for barneidretten strammet inn. Dette har ikke noe å si for oss i isolert sett, men det gjør noe med innstillingen, sier Aadland.

Vi må i kjelleren med prisene Gjermund Aadland, House of Business

Beleggsstup

Til Finansavisen sa han i september at antallet signerte nye kontrakter fra 13. mars og ut august var nær null.

Frem til mars hadde selskapet et belegg i lokalene sine på 95 prosent. I august var det 40-50 prosent.

Han forteller at nysalget var bra september og oktober før innstramningene i november senket det igjen.

– Vi har nå et belegg på 60–70 prosent. Vi opplever at kunder som har fire–fem ansatte på kontorhotell risikerer å miste de ansatte om de sier opp leieavtalen. Derfor er det mange som biter seg fast.

HJEMMEKONTOR UTENFOR HJEMMET: OBOS-sjef Daniel K. Siraj. Foto: Iván Kverme

Han forteller at beleggsprosenten ikke kommer gratis.

– Vi må i kjelleren med prisene. Våre leiepriser ligger på 40–50 prosent av hva den var for ett år siden, sier Aadland.

Han har ikke tallene klare for 2020 ennå, men sa i september at om de går i null i år, er det veldig bra.

– Ikke kontorhotellkonsept

– Vi ser ikke for oss et kontorhotellkonsept, men å dekke arbeidsgivers behov for å legge til rette for fjernarbeid og økt fleksibilitet for sine ansatte, sier OBOS-sjef Daniel K. Siraj.

Han skal kjøre en pilotundersøkelse med 150–200 plasser på seks forskjellige lokasjoner i Oslo og Asker – tre i egne lokaler, og tre i kontorhotellselskapet Evolves arealer.

– Vi har lokaler i Kværnerbyen som vi ikke har god alternativbruk på. I tillegg har vi arealer på Vollebekk og Lambertseter som kan brukes til slike formål. Vår investering er begrenset, sier Siraj.

– Det er bare én leietager på plass og vi har leid ut i underkant av 25 prosent av bygget, sa konserndirektør for næringseiendom i OBOS, Nils Morten Bøhler, til Finansavisen 7. desember om det 40.000 kvadratmeter store kontorbygget i Kværnerdalen rett utenfor Oslo sentrum.

– Fra andre hold får vi høre at arbeidstagerne ønsker ikke et annet hjemmekontor, men et arbeidsmiljø. Får de det hos dere?

– Vår kundegruppe skal dekke arbeidsgivers behov for fjernarbeid, mens også økt fleksbilitet for ansatte. Vi tror at når coronapandemien er over, vil det være et behov for større grad av fleksibilitet. Ikke alle hjem egner seg for hjemmekontor, og vi kjører en pilot nå for å se på hvordan markedets behov er, sier Siraj.

– Hvor lenge kjører dere piloten og hva vil det koste å leie et fjernkontor?

– Det er et spesielt år å lansere en pilot ettersom vi ikke vet når folk kommer tilbake på kontoret, så det er ikke satt. Vi vet heller ikke endelig hva prisen blir, det skal vi avklare i løpet av piloten, men vi håper det blir et annet og mer prisgunstig nivå enn de klassiske kontorhotellene.