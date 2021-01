Svensk analytiker: – Tror ingen får Entra

– Jeg tror ingen av de får gjennomslaget de ønsker. Jeg har vanskelig for å se det, når man ser hva aksjen handles for idag, med mindre man er redd for at aksjekursen skal falle, sier eiendomsanalytiker Albin Sandberg i Kepler Cheuvreux.

Torsdag ettermiddag var sluttkursen på Entra-aksjen 192,80, som er en økning på over 36 prosent siden den svenske budkampen begynte for to måneder siden. 20. november var kursen på 141,5.

SBB varslet først et bud på 165 kroner pr. aksje, men har nå formalisert et bud på 190 kroner pr. aksje med en kontandel på 123,50 kroner. Castellum gikk fra 171 kroner pr. aksje til 186 kroner pr. aksje og en kontantdel på 54 kroner.

Det ikke noe nytt på vestfronten, man sitter i hver sin skytterkrav og skyter litt, uten at det blir noe særlig ut av det Albin Sandberg, Kepler Cheuvreux

For lave bud

Ikke bare mener Albin Sandberg at budene er for lave, han tror de vil slite med en akseptgrad på 90 prosent som begge legger til grunn.

STILLE FRA TOPPEN: Nå venter svenskene på styrelder Siri Hatlen i Entra. Hun skal sammen med resten av styret vurdere budene fra SBB og Castellum. Foreløpig har hun ingen kommentar. Foto: Håkon Sæbø

Mens de to svenske eiendomskonkurrentene har kjempet om Entra, har en tredje svensk aktør kjøpt seg opp til å bli den største aksjonæren i selskapet. Eiendomsselskapet Balder har over 20 prosents aksjeandel og kan blokkere for full overtakelse av konkurrentene.

– De har jo allerede tjent godt med penger på sin aksjeandel. De sitter nå i en veldig god situasjon hvor de kan kontrollere det hele. Balder kan sørge for at ingen får kontroll over selskapet. De kan jo også komme tilbake om noen år og forsøke å svelge hele selskapet, sier Sandberg.

Adm. direktør i Balder, Erik Selin, har overfor Finansavisen sagt at det ikke er aktuelt å kjøpe Entra og at de heller ikke ønsker de store endringene.

– Vi mener selskapet er bra som det er, vi vil ikke legge inn et bud. Vi synes det er bra at selskapet er i Norge og vi tror det fortsatt kommer til å gå bra, så jeg ser ingen grunn til å endre på det, sa Selin i desember.

ENTRA I VINDEN: Adm. direktør i Entra er Sonja Horn. Her fra byggeplassen til kontorlokalene Rebel på St. Olavs plass i Oslo. Foto: Eivind Yggeseth

– SBB kan bli storeier

Sandberg tror det er størst sannsynlighet for at Castellum kaster kortene om de ikke får aksept fra 90 prosent av aksjonærene. SBB utelukker han derimot ikke at kan bli en storeier i selskapet.

– Jeg tror SBB kan bli en betydelig deleier, og at de kan sitte på en stor andel aksjer en stund for så å se hva de gjør på sikt. Jeg tror denne prosessen blir langvarig, sier Sandberg.

Han tror hverken SBB eller Castellum vil høyne sine bud, noe begge for så vidt har bekreftet ved å si at siste bud er endelige bud, men det ble sagt også etter at de første budene ble presentert.

– Jeg tror vi har nærmet seg oss grense på hvor høyt SBB og Castellum vil gå, de må jo tenke på sine egne selskap også, sier Sandberg.

Ser på flere alternativer

Finansavisen tar en telefon til Stockholm for å høre om SBB-sjef Ilija Batljan kunne sett seg fornøyd med å være storeier i Entra.

– Målet er å få aksept fra 90 prosent og det har vi tro på. Vi vil se på flere alternativet også, men det største ønsket er å kjøpe hele selskapet, sier Batljan

– Men budet deres ligger lavere enn børskursen?

– Kursen går opp nå og ser du på snittkursen nesten uansett hvilken periode man velger, er budet bedre enn det, sier Batjan.

– Balder vil gjerne ha selskapet som det er og de har passert en aksjeandel på 20 prosent, det kan bli vanskelig å få 90 prosent da?

– Jeg kan ikke kommentere hva ulike selskap vil gjøre. Styret får vurdere budet vårt, også får vi se. Vi avventer hva de kommer frem til, sier SBB-sjefen.

Får Kepler-analytiker Albin Sandberg rett, blir det ikke noe svensk selskap som eier Entra når siste budfrist går ut i slutten av februar.

