Setter ny rekord – kjøper garasjebygg for kvart milliard

Self Storage Group (SSG) har inngått en avtale med Berg-Jacobsen Holding om å overta samtlige aksjer i selskapet Adamstuen Garasjer, som eier eiendommen General Birchs gate 16 i Oslo, opplyses det i en melding.

Her leier Self Storage Group 6.900 kvadratmeter fra før, til utleie av tilsammen 4.300 kvadratmeter med minilagerkapasitet under merkenavnet City Self-Storage.

Transaksjonen verdsettes til 250 millioner kroner, og ventes å bli sluttført i løpet av første kvartal.

SSG finansierer kjøpet med nye banklån fra Handelsbanken og Danske Bank.

Største kjøp noensinne

– Kjøpet av General Birchs gate 16 er vårt største enkeltstående selveierkjøp til nå. Eiendommen passer godt for Self Storage Group både strategisk og geografisk på grunn av sin størrelse og unike beliggenhet i sentrale Oslo, sier Self Storage Group-sjef Fabian Søbak i meldingen.

Selskapet omtaler eiendommen som Norges største fasilitet for selvbetjente lagre. Tilsammen er eiendommen i General Birchs gate 16 på 13.000 kvadratmeter brutto. I tillegg til arealet SSG allerede leier, består den av en garasjekjeller.

Self Storage Group har til hensikt å utvide minilagervirksomheten til hele bygget, som vil bety 8.100 kvadratmeter totalt i utleiebart areal.

Belegget ved City Self-Storage-fasiliteten er i dag over 90 prosent, og den genererer i snitt 3.400 kroner pr. utleiebar kvadratmeter i leieinntekter pr. år.

Adamstuen Garasjer omsatte i fjor for 10,5 millioner kroner og genererte et driftsoverskudd på 5,8 millioner kroner. Året før var omsetningen 10,2 millioner og driftsoverskuddet 5,3 millioner.