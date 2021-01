Resultatvarsel – tar nedskrivninger på 100 millioner

I forkant av fremleggelse av resultatet for Borgestad for fjerde kvartal 2020, varsles det at konsernets nedskrivninger av kjøpesenteret Agora Bytom i Polen – basert på en foreløpig vurdering – forventes å bli cirka 10 millioner euro, tilsvarende rundt 107 millioner kroner.

«Nedskrivningene er et resultat av at endrede markedsvilkår som følge av utviklingen av Covid-19 på verdensbasis og spesifikt i Polen har bidratt til at avkastningskravet blant investorene har økt», skriver selskapet i børsmeldingen.

Med andre ord stiger den antatte yielden fra 6,25 til 7 prosent. Dermed raser verdien på eiendommen, som forøvrig aldri har levd opp til inntjeningsforventningene Borgestad hadde da dørene åpnet i 2010.

Resultat og ytterligere detaljer for fjerde kvartal vil bli offentliggjort i forbindelse med publisering av delårsrapporten 19. februar.