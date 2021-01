Ivar Tollefsen øker satsningen i Polen – kjøper for 870 mill.

Heimstaden Bostad kjøper mer eiendom i Polen.

Prosjektet består av tre nybygg som skal leies ut i Warszawa med totalt 647 utleieenheter på like under 30.000 kvadratmeter. I tillegg har selskapet kjøpt 11 kommersielle enheter på rett over 1.000 kvadratmeter.

Heimstaden har også en opsjon på ytterligere 60 leiligheter. Selger og utvikler er Marvipol Development.

Totalt kostet eiendommene 842 millioner svenske kroner, som tilsvarer rett under 870 millioner norske.

Det første prosjektet er ventet ferdigstilt i tredje kvartal 2021 og de to andre mot slutten av 2022. Totalt er det ventet en gevinst på nesten 70 millioner kroner.

Heimstaden har også inngått en avtale om å kjøpe ytterligere 1.350 boenheter som nå bygges i Warszawa.