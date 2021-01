Entra avslår nok en gang tilbudene fra de svenske beilerne

Entra anbefaler alle aksjonærer til ikke å akseptere bud fra Castellum, SBB og Balder. Det skriver selskapet i en børsmelding.

– Styret anbefaler Entra-aksjonærer med et langsiktig perspektiv på sin investering å ikke akseptere noen av Tilbudene. Anbefalingen er basert på tilgjengelig informasjon på tidspunktet for denne uttalelsen. Styrets konklusjon er basert på en vurdering av Selskapets evne til å generere konkurransedyktig avkastning fremover og den strategiske verdien ved et selvstendig og fokusert Entra, skriver selskapet.