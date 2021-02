SBB tror Entra-budet ryker

SBB tror ikke de vil oppnå sitt krav om minimum 90 prosent aksept av sitt bud på Entra, og at oppkjøpsforsøket dermed ryker, opplyses det i en børsmelding.

Flere store Entra-aksjonærer har uttalt at de ikke vil akseptere det svenske eiendomsselskapets bud på 190 kroner. Akseptfrist er satt til 26. februar.

SBB skriver i meldingen frem at de fortsatt mener at vekstmulighetene i Norge, så vel som Sverige, Finland og Danmark, er gode, og trekker frem at de er i aktiv dialog om flere potensielle transaksjoner i alle markedene.

Fortsatt Oslo-notering

SBB påpeker at deres planlagte sekundærnotering på Oslo Børs ikke påvirkes av situasjonen, da «det er i tråd med selskapets nordiske profil å gjøre det mulig for flere aksjonærer å delta i selskapets verdiskapning».

– Basert på vekstmulighetene vi ser fremover i alle de nordiske landene, er det ikke riktig å fullføre tilbudet uten et minimum akseptnivå på 90 prosent. Spesielt ettersom det ville vært en dårlig deal for våre aksjonærer å utstede nye B-aksjer som vederlag på nåværende verdsettelse, sier SBB-sjef Ilija Batljan i en kommentar.

– Når det er sagt står vi inne for vårt syn på at Entras eksisterende portefølje inneholder flere eiendommer som passer inn i SBBs portefølje, påpeker han.