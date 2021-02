Tredoblet tapene etter store nedskrivninger

Etter et sterkt tredje kvartal der både omsetning og EBITDA var tilbake til pre-pandemi-verdier, leverte Borgestad et svakt fjerde kvartal i 2020. Bunnlinjen viste et tap på 181 millioner kroner, mot et tap på 50 millioner i fjor.

Omsetningen falt til 203 millioner fra 236 millioner i 2019.

«Tilbakegangen er et resultat av nye nedstengninger i Polen og nye utsettelser for installasjonsprosjekter i takt med økt smitte i de nordiske landene, samt økte kostnader per enhet produsert ildfaste stein», skriver selskapet i børsmeldingen.

Hovedgrunnen til at resultatet endte i rødt var at selskapet tok nedskrivninger på shoppingsenteret i Polen, Agora Bytom, på 106 millioner kroner. Selskapet kom med resultatvarsel om dette tilbake i januar.

«Statistikken for 2020 viser at omsetningen kommer raskt tilbake etter nedstengningene», går det frem av kvartalsrapporten.

Kjøpesenteret er konsernets viktigste investering og utgjør over halvparten av balansen.

Borgestad (Mill. kr) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 203

236

Driftsresultat -121

-0,1

Resultat før skatt -175

-24

Resultat etter skatt -181

-50