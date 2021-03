Dæhlie Handelseiendom hadde i 2020 en omsetning på rett over 9 millioner kroner. Selskapet er i sin helhet eid av Sisa Invest, med Bjørn Dæhlie som eneeier.

Til tross for en beskjeden omsetningsøkning, endte det med en kraftig resultatforbedring fra fjoråret. Bunnlinjen viste nemlig et overskudd på 8,8 millioner kroner, opp fra 1,9 millioner kroner for 2019.

Resultatforbedringen var hovedsakelig drevet av en kraftig økning i finansinntektene.