Minilager-selskaper som Flexistore og wanda.space popper opp

Self Storage Group har vært ensom stor aktør på minilagermarkedet, og selskapet har gjennom oppkjøp og organisk vekst i dag 148.200 kvadratmeter utleiebare minilagerokaler. I tillegg har de 30.000 kvadratmeter under bygging. Eiendomsmassen var ved nyttår verdsatt til 1,46 milliarder kroner, en økning på nesten 400 millioner fra året før. Børsverdien er 2,02 milliarder kroner.

Hentet 40 mill.

Flexistore hentet i november 40 millioner kroner i en emisjon for å bygge opp et selskap. Gründer og adm. direkør Geir Tellefsen uttalte i Finansavisen i slutten av januar at ambisjonen er i løpet av tre år å ha inntekter på 100 millioner kroner og innen fem år skal han ha ringt børsbjellen.

Hovedaksjonærer er Brødrene Jensen (28 prosent) og Union Eiendomskapital (18 prosent). Tellefsen sitter på 16,5 prosent.

Henter og bringer

Wanda.space er et selskapet som via teknologiske løsninger tilbyr lagringsplass som en tjeneste. Selskapet gjør om ikke-utleide arealer i eksisterende bygg til lagringsplass og henter, leverer og oppbevarer eiendeler for kunder. I januar fikk selskapet OBOS inn på eiersiden gjennom en emisjon på 3 millioner kroner. Prisingen av selskapet ble ikke oppgitt.

I fjor sommer hentet selskapet 16 millioner kroner, og største investor var Posten som fikk en 10-prosents eierandel, skrev Shifter.





Personene bak ideen er Lars Syse Christiansen og Mathias Haddal Hovet, som har vært med på å etablere henholdsvis Otovo og Heydays.