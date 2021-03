AF Gruppen får kontrakt på 125 millioner

Kanonaden Entreprenad, et datterselskap av AF Gruppen, skal utføre grunnarbeider for DSV, som bygger et nytt logistikksenter i Rosersberg nord for Stockholm. Kontraktbeløpet er på rundt 125 millioner svenske kroner, ekskludert MVA.

Prosjektet omfatter et 68 000 kvadratmeter stort automatisert logistikklager i nær tilknytning til flyplass, jernbane og motorvei.

– Oppdraget til Kanonaden er ytterligere en bekreftelse på selskapets strategi om å spesialisere seg på logistikkanlegg, sier Bård Frydenlund, konserndirektør i AF Gruppen Sverige.

AFG har steget 4,5 prosent siden nyttår på børs og 40 prosent siste 12 måneder. I dag stiger aksjen 1,3 prosent.