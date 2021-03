MER BUZZ ENN BETALINGSVILLIGHET: – Det alle har diskutert, er om man er villig til å betale mer for et smartbygg. Hittil er mitt generelle inntrykk at det er man egentlig ikke, sier Stian Nicolaus, leder for Clarksons Platou Real Estate som kjøpte Karvesvingen 5 for 850 millioner på Hasle i Oslo. Foto: Höegh Eiendom