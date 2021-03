Morten Astrup flytter aksjer

Driftsdirektør og primærinnsider Audun Aasen kjøpte 19. mars 2021 sine første 77.000 aksjer i KMC Properties til snittkurs 6,91 kroner, går det frem av en børsmelding sendt ut fredag.

Ifølge den samme meldingen har Surfside Holding AS, et selskap heleid av styremedlem og primærinnsider Morten E. Astrup) kjøpt drøye 10,8 millioner aksjer til snittkurs 7 kroner fra et annet Astrup-selskap, Aconcagua Management.

Etter dette eier Surfside Holding totalt drøye 22,7 millioner aksjer i KMC Properties (9,4 prosent), mens Aconcagua Management ikke lenger har noen aksjer i selskapet.