– Det å drive et fullservicehotell i Distrikts-Norge er krevende, hvor vi ikke bare skal drive et hotell med senger. Samferdsel og tilgjengelighet har vært et område vi har lagt ned svært store ressurser i å påvirke i alle år, sier Zanoni Utne.

– Hotellbransjen utvikler seg stadig raskere, og det er krevende for en liten bedrift å forbli uavhengig. Det å få på plass nye eiere nå, er riktig for hotellets fremtid, legger ektemannen til.

EPOKEN ER OVER: Barbara Zanoni Utne og Hans Edmund Harris Utne er ferdig med hotelldrift, og Utne-familen gir dermed fra seg en 175 år lang hotellhistorie i Hardanger. Foto: Espen Braata

175 års familiehistorie er nå over, England og Hamilton Hotel Partners har allerede overtatt driften, om så ikke i praksis, da corona gjør reising vanskelig.

Hamilton kjøper sammen med amerikanske H.I.G. Capital, et investeringsfirma som hotellselskapet har handlet med rundt om i Europa i flere år. Hamilton driver idag 50 hoteller.

– Hotel Ullensvang er et av Norges mest berømte fjordhoteller, med rik kulturarv i en region som blir stadig mer populær på grunn av omgivelsene og den fantastiske naturen i Hardangerfjorden, sier Frank Croston, partner hos Hamilton.

Prisen vil ingen av partene ut med, men Finansavisen vet at familien Utne har avslått bud under 300 millioner kroner, og at de har ønsket at salgssummen skulle ende over dette.

Hotel Ullensvang Etablert i 1846

Drevet av familien Utne fra 1846 til 2021

170 rom og en omsetning på 86 millioner i 2019

Ble kjøpt av H.I.G Capital og Hamilton Hotel Partners i mars 2021 Kilde: Hotel Ullensvang

Uklare fremtidsplaner

Familien er nå usikker på veien videre.

– Tror du at dere vil fortsette med reiseliv?

– Å drive hotell er en livsstil. Vi er opptatt av først å få avsluttet dette kapittelet, før vi tar stilling til hva fremtiden bringer, sier tidligere hotelleier Hans Edmund Utne.

Danske Stig Castø er ansatt som ny adm. direktør og vil lede den daglige driften på Hotel Ullensvang så fort reisereglene tillater det. Ekteparet Utne fortsetter driften inntil videre.