Baltic Sea Properties kjøper næringspark i Litauen for 100 mill.

Baltic Sea Properties har mandag inngått en intensjonsavtale om kjøp av en industri/business-park på rundt 24.000 kvadratmeter, samt en utviklingstomt på rundt 36.000 kvadratmeter fra Baltic Equity Group, ifølge en børsmelding.

Begge eiendommene ligger i Klaipeda, Litauens tredje største by. Beliggenheten er omtalt som en «strategisk viktig posisjon i Baltikum som regionens eneste isfrie havn».

Årlige leieinntekter er på rundt 1,4 millioner euro og transaksjonen impliserer en netto yield på industriparken på rundt 8 prosent, opplyses det.

Transaksjonen planlegges gjennomført ved at Baltic Sea Properties kjøper 100 prosent av aksjene i fire datterselskaper av Baltic Equity Group for 9,8 millioner euro – like under 100 millioner kroner.

Det informeres også om at hovedaksjonær i Baltic Equity Group er nåværende styremedlem i selskapet, James Andrew Clarke.

«Prisingen av eiendommene som erverves er gjort etter armlengdeprinsippet, med pris basert på verdivurderinger fra to uavhengige og velrenommerte takstselskap», heter det i børsmeldingen.

Selskapet forventer at transaksjonen er gjennomført i løpet av april.