FORTSATT STERK OPTIMISME: – Vi har ingen indikasjoner på at volumet skal holde seg lavt gjennom resten av året, sier adm. direktør og partner i Cushman & Wakefield Realkapital, Anders Solaas (t.h.). Her sammen med leder for transaksjoner, Marius G. Dietrichson. Foto: Iván Kverme