Mangedobler resultatet

Entra melder fredag morgen om et resultat før skatt på 1.290 millioner kroner i første kvartal, et kraftig løft fra 58 millioner kroner i samme periode i fjor.

Løftet henger i stor grad sammen med at selskapets investeringseiendommer er oppskrevet med 781 millioner kroner, mot null i samme i post i første kvartal 2020.

Flate leieinntekter

Resten av resultatforbedringen kan tilskrives verdiendringer på finansielle instrumenter, som er godskrevet i regnskapet med 99 millioner kroner. Tilsvarende post tynget med 337 millioner kroner i samme periode i fjor. Den positive endringen forklares hovedsaklig av oppgangen i lange renter.

Leieinntektene var nokså flate, til tross for et betydelig bidrag fra sluttførte prosjekter. Flere, større eiendommer har i løpet av de siste 12 månedene nemlig stått tomme og blitt forberedt for rehabilitering. Coronapandemien har påvirket leieinntektene i bare «svært begrenset» grad.

98,1 prosent utleid

Entra signerte og reforhandlet i løpet av kvartalet leiekontrakter med årlige leieinntekter på 57 millioner kroner (36.800 kvadratmeter). Ved utgangen av kvartalet var porteføljen 98,1 prosent utleid, opp fra 97,4 prosent på samme tid i fjor. Gjennomsnittlig gjenværende leietid var ned fra 7,0 til 6,9 år.

I kvartalet ble to nybyggprosjekter startet opp; Holtermanns veg 1-13 (fase 2) i Trondheim og Nygårdsgaten 91/93 i Bergen. Videre kjøpte Entra Kanalpiren i Hinna Park i Stavanger gjennom sitt 50 prosent eide Hinna Park Eiendom, i tillegg til Møllendalsveien 1 A i Bergen.

Entra (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Leieinntekter 591 587 Driftsresultat 410 394 Resultat før skatt 1.290 58 Resultat etter skatt 1.022 52