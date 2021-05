Reitan går inn som hovedsponsor for Samfundets nybyggprosjekt i Trondheim med en investering på 15 millioner kroner, går det frem av en pressemelding.

I tillegg kommer en leieavtale som vil gi Samfundet «viktig trygghet» etter åpningen.

– Samfundet er et viktig samlingssted for alle byens studenter. Skal vi bli Nordens beste studieby, må vi tilby mer enn auditorium og lesesaler. (...) Målet er jo at flest mulig studenter skal bli igjen her etter endt studietid, sier Odd Reitan i en kommentar.

Prislapp: 165 mill.

Avtalen, som ble votert over på et ekstraordinært Samfundsmøte tirsdag, går over seks år, og kan ifølge studentavisen Under Dusken forlenges med 5+5 år – noe som i så fall vil bidra med ytterligere 20 millioner kroner.

GOD STEMNING: Da Odd Reitan i påsyn av Samfundet-leder Karen Mjør signerte sponsoravtalen tirsdag. Foto: foto.samfundet.no

Avisen legger til at Samfundets kunstneriske gjenger, ifølge avtalen, skal lånes ut til Reitans virksomhet, og noen av oppdragene inngår i det årlige sponsorbeløpet.

Reitan bidrar dermed til en etterlengtet utbygging av Samfundet. Prosjektets kostnadsramme er ifølge samfundet.no på 215 millioner kroner, hvorav NTNU har bevilget 70 millioner kroner i to omganger. Med sin siste bevilgning i desember ble det klart at spaden kunne settes i jorden.

Får skilt på taket

Blant prosjektets øvrige bidragsytere finner vi Trondheim kommune, Studentsamskipnaden og studentene selv, gjennom Velferdstinget.

Nybygget vil mellom annet gi nye konsertscener, arbeids- og serveringslokaler som Reitan skal dekorere. Reitan har også sikret seg en rett til skilt på taket.

Utbyggingen skjer etter at Trondheims studentmasse har vokst til over 40.000 de siste årene, og for lengst sprengt kapasiteten på det karakteristiske, runde og røde huset ved Nidelven. Planen er å øke fra dagens 2.500 til omkring 4.000 plasser, ved å utvide bakover mot Gløshaugen.

Byggestart er planlagt til november 2021, med ferdigstillelse sommeren 2023.