Kraftig økning i leieinntektene

I første kvartal 2021 hadde John Fredriksen-dominerte Norwegian Property betydelig vekst i leieinntektene sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I løpet av årets tre første måneder beløp leieinntektene seg ti 225,7 millioner kroner, opp fra 167,7 millioner i 2020.

Leieinntektene er hevet blant annet som følge av at NPRO i desember 2020 kjøpte Telenors lokaler i Snarøyveien 33 på Fornebu.

Resultatet før skatt endte på 415 millioner kroner, en kraftig bedring fra minus 100 ,3 millioner i fjorårets første kvartal. Nettoresultatet endte på 334 millioner.

– NPRO har opplevd et stabilt kvartal med god etterspørsel etter kontorlokaler i våre kjerneområder. Bygulvet på Aker Brygge har vist sin attraktivitet for nye leietakere til tross for pandemien og vi har benyttet tiden godt til å gjøre oppgraderinger og fornyelser, sier adm. direktør Bent Oustad i en uttalelse.

Styret har besluttet å utbetale utbytte på 0,10 kroner pr. aksje for første kvartal. NPRO-aksjen vil gå ex. utbytte 4. mai.

Selskapet holder kvartalspresentasjon kl 08.30 torsdag morgen, den kan ses her.

Klikk her for å lese hele rapporten.