– Arkitekturopprøret er skjerpende for oss

– Jeg synes det er fint med debatt og det er skjerpende for oss utbyggere. Vi er også glad for at Krydderhagen på Løren i Oslo blir trukket frem som en av de bedre eksemplene, sier adm. direktør i Höegh Eiendom, Eirik Thrygg.

Han leverte nylig fra seg et doblet resultat før skatt på 608,5 millioner kroner i 2020. Året før var det samme resultatet på i underkant 300 millioner. Eiendomsselskapet utvikler for tiden bydelen Verket i Moss hvor det nå bygges både leiligheter og hotell og de er tungt inne i Hasle Linje i Oslo, der de solgte Karvesvingen 5 til 850 millioner ifjor.

– Er du enig i at mye nytt er for stygt?

– Jeg er enig i at en del prosjekter kunne skapt bedre bygulv. Det gjelder både med tanke på fasade og miljøet rundt. Samtidig er ikke alt som ble bygget for 100 år siden heller god arkitektur, sier Thrygg.

Arkitekturopprøret som ofte ser hen til klassisk arkitektur har nå over 55.000 følgere på Instagram og over 20.000 på Faceboook.

Höegh Eiendom (Mill. kr) 2018 2019 Driftsinntekter 215 220 Driftsresultat 766 390 Resultat før skatt 608 298

Ingen unnskyldning

På etterhvert utskjelte Løren i Oslo har Höegh Eiendom bygget prosjektet Krydderhagen som var en av finalistene til «Oslo bys arkitekturpris» i 2020. Det var Munch Brygge som vant. Prosjektet Verket i Moss hvor det skal bli totalt 2.000 boliger og et hotell ved vannet med omlag 170 rom, er også blitt nominert til flere byutviklingspriser. Hotellet skal driftes og forvaltes av Norwegian Hospitality Group.

– Vi er opptatt av variasjon og bruker derfor ofte flere arkitekter som får ansvar for hver sin del av et byggeprosjekt, sier Thrygg.

– Selvaag Bolig har pekt på at de må følge regler som gjør det vanskelig å bygge slik mange foretrekker?



– Vi har ikke tenkt til å bruke det som unnskyldning. Det er ikke noe problem å få til fin arkitektur og det gjelder å lære av de beste eksemplene.

FINALIST: Krydderhagen på etterhvert utskjelte Løren er blitt trukket frem som unntak til mer pregløs arkitektur i området. Foto: AF-Gruppen

Lite fall i leieinntekter

Betydelig økning i eiendomsverdier blant annet på grunn av fallende renter, yield og nye leieavtaler er mye av årsaken til det gode resultatet til Höegh Eiendom ifjor. Ifølge årsregnskapet er verdiendringene opp fra 143 millioner i 2019 til 457 millioner i 2020.

Årsresultatet endte på 518 millioner mot 209 millioner i 2019.

– Vi er godt fornøyd med 2020. Det begynte brått og rart for oss alle, men vi har så godt som opprettholdt leieinntektene og har skrevet kontrakter med årsleie på til sammen 100 millioner kroner, sier Thrygg.

Leienntektene faller riktignok med 2 prosent som blant annet skyldes rabatter.

– Vi har hjulpet til ved å utsette leie og i 2020 har vi totalt gitt 10 millioner i leiereduksjon og prøvd og bidra der vi kan.

– Må dere gi mer rabatter for å fylle opp lokalene nå?



– Det har først og fremst vært tilfelle i vårt nye konsept Ö (kontorfelleskap) hvor vi har gitt rabatter og leiefritak for å fylle opp. Det er en bevisst strategi som gjør at flere leietagere kommer til og fleksible leietagere kan også bli langvarige leietagere på sikt, sier Thrygg.