HitecVision lander gigantsalg

HitecVision har signert en avtale med det svenske eiendomsselskapet Balder om å selge sitt porteføljeselskap Asset Buyout Partners (ABP), går det frem av en pressemelding.

ABP eier Norges største og viktigste baser for oljesektoren og maritime næringer – først og fremst Mongstad nord for Bergen, samt Dusavik og Risavik i Stavanger.

Eiendommene er priset til ni milliarder kroner etter fradrag for utsatt skatt, noe som gjør avalen til den største eiendomstransaksjonen i Norge siden 2015.

Porteføljen omfatter 106 eiendommer på totalt 1.781 mål og 264.000 kvadratmeter utleibart areal. ABP ble etablert i 2016, og har siden økt leieinntektene fra null til nesten 600 millioner kroner. Leiekontraktene har en gjennomsnittlig gjenværende levetid på ni år.

– For oss har dette vært en kjempereise og et private equity-investeringscase etter læreboken. Vi har hatt gleden av et utmerket samarbeid med ABP-teamet og vil gi dem honnør for deres eksepsjonelle strategiutøvelse, sier senior partner og juridisk direktør Egil Stokka i HitecVision i en kommentar.

Avtalen sluttføres 1. juli 2021, betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet.