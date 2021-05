Tjener opptil 100 millioner på gigantsalget

63 prosent av eiendomsmassen ligger i Bergens-regionen - med Mongstad som hovedbase - 26 prosent i Stavanger-regionen, mens resten er spredt på Kristiansund, Hammerfest og andre.

– Vi har store ambisjoner om å utvikle ABP videre. Vi mener størrelse er viktig, både for å diversifisere risiko og for å kunne være en best mulig partner for våre kunder, sier William W. Wittusen, adm. direktør i Asset Buyout Management (ABP).

Etablert i 2015

Wittusen kom med ideen til HitecVision og Ole Ertvaag, og etablerte selskapet på slutten av 2015. Da var det uttalte målet at selskapet i løpet av tre til fem årene skulle sitte på en portefølje på rundt 10 milliarder kroner i industrieiendom.

STØRSTE EIENDOM: Asset Buyout Partners kjøpte Mongstad-anlegget fra EQT for 4 milliarder i 2018. Foto: Asset Buyout Partners

Den største investeringen kom da ABP kjøpte Mongstad-basen i mars 2018 av det svenske oppkjøpsfondet EQT for 4 milliarder.

– Skal doble

I 2016 kjøpte selskapet seks eiendommer i Risavika Havn for 800 millioner.

– I vår nye femårsplan kommer vi til å doble størrelsen på selskapet gjennom organisk vekst med nye og eksisterende kunder, og ved ytterligere oppkjøp og sammenslåinger.

ABP er eid av Hitec Vision med 99,68 prosent. Wittusen sitter på 0,16 prosent av aksjene, mens de andre 0,16 prosentene er fordelt på øvrig ledelse og styre.

Og selv om 0,16 prosent høres smått ut, tror Finansavisen at idemaker Wittusen kan realisere mellom 50 og 100 millioner kroner hvis salget gir 3 milliarder kroner i gevinst, som Dagens Næringsliv spekulerer i. Det er basert på PE-modeller som for eksempel EQT opererer med.

– Vi har hatt et femårsperspektiv med HitecVision, og at vi nå får Balder som hovedeier, gir trygghet for våre kunder om at vi skal serve dem i mange år fremover, sier Wittusen.

KJEMPESALG: Ole Ertvaag og HitecVision gjør en kule på oljeeiendommer. Foto: Ruud, Vidar

I kontakten med Balder la ABP frem en femårsplan for hvordan selskapet skulle vokse.

Ser på hele Norden

– Vi har presentert det vi mener er en femårs plan for ABP som i hovedsak dreier seg om videre vekst i Norge, men nå som vi har fått Balder på laget er det naturlig at vi også begynner å se på mulighetene i Norden, sier Wittusen.

Han ser for seg at havner og oljebaser vil ha en sentral rolle i det grønne skiftet.

– Det vil være viktig for landbaserte oppdrettsanlegg, hydrogenproduksjon, offshorevind, biogass og karbonfangst og -lagring, sier han.

OLJEEIENDOM: Asset Buyout Partners kjøpte Risavika Havn for 800 millioner i 2018. Foto: Asset Buyout Partners

– Vil Balder eie hele selskapet, eller kommer dere inn på eiersiden?

– Vi kommer til å investere betydelige midler sammen med Balder slik vi gjorde med HitecVision, hvor mye ønsker jeg ikke å si, sier Wittusen.