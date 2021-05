Gjør eiendomskule på Helsfyr

Entra vil kjøpe Fyrstikkalléen 1 på Helsfyr i Oslo for 2,3 milliarder kroner.

Grimstad-investoren Johan Benad Ugland fra Grimstad og Jan Sigurd Otterlei fra Arendal - mest kjent for å ha bygget opp hotell-TV-selskapet Otrum - samt det Oslo-baserte selskapet Vedal Investor, kjøpte i 2015 opp eiendommene Fyrstikkalléen 1 og 3 på Helsfyr i Oslo. Ugland satt på 60 prosent av prosjektet, de to andre delte resten likt.

STØRSTE INVESTOR: Trond Mohn sitter på 25 prosent av aksjene. Foto: Eivind Yggeseth

Arctic Securites kjøpte Fyrstikkalléen 1 på 39.000 kvadratmeter kontorarealer som var under bygging for 1,92 milliarder kroner sommeren for tre år siden, og sto ferdig i fjor.





Mye offentlige leietagere

Leieinntektene ligger på drøyt 90 millioner kroner, og det er en lang rekke offentlige leietagere i bygget, som Arctic kjøpte prosjektet på vegne av sine kunder. Det ble hentet inn 650 millioner kroner i egenkapital, og den største investoren var Bergens rikeste mann, Trond Mohn, som tok 25 prosent av aksjene.

SOLGTE PROSJEKTET I 2018: Jon Benad Ugland og to medinvestorer fikk 1,92 milliarder. Foto: Kåre Martin Granerud

I etterkant av 2018 har prisingen av eiendomsmarkedet gått kraftig opp. Yielden (forholdet mellom de leieinntekter og en eiendoms markedsverdi) har falt kraftig med rentefallet, og fra meglerhold får Finansavisen høre at yielden på denne eiendommen trolig ligger mellom 3,7 og 3,9 prosent. De aller beste eiendommene i Oslo med mest attraktiv beliggenhet handles på yielder på mellom 3,2 og 3,3 prosent, men Helsfyr ligger nordøst for Oslo sentrum i et området det bygges mye.

KJØPER: Entra-sjef Sonja Horn. Foto: Iván Kverme

Solid egenkapitalavkastning

Torsdag formiddag meldte Entra i en børsmelding at de er i forhandlinger om kjøp av eiendommen for 2,3 milliarder.

Det gir en egenkapitalavkastning på 62 prosent for Arctic-investorene.