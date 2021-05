AF Gruppen-datter Betonmast har signert en kontrakt med Aberdeen Standard Investments og Ailon Group om en totalentreprise for Kvarteret Röshult sentralt i Malmö, opplyses det i en melding.

Odresummen er på cirka 374 millioner svenske kroner eksklusive mva.

Prosjektet inkluderer oppføring av fire bygg med 113 ettroms-leiligheter, et leilighetshotell med 244 rom, samt et treningsstudio, lokaler for kontorfellesskap, kafé og et 200 kvadratmeter stort innglasset hus på gårdsplassen.