«Smalhans» i Solon etter Bech

Da toppadvokaten Stig L. Bech inntok sjefsstolen i Solon Eiendom i februar 2019 var det mange som var overrasket over karrierebyttet, men ikke minst pakken han fikk.

Han fikk en sign on-bonus på hele 33 millioner som skulle utbetales om han sto i stillingen i fem år. I tillegg skulle han få 10 millioner hvis han ble sparket fra jobben.

38 mill. for 19 måneder

Bech satt ikke lenger enn til september i fjor og til tross for at det ikke hadde gått fem år, men bare 19 måneder, beholdt han likevel hele bonusen. Inkludert lønn fikk han med seg 38 millioner kroner for jobben.

Hans etterfølger, Andreas Martinussen, som var sjef frem til Bech startet, måtte nøye seg med helt andre betingelser.

ANDRE BETINGELSE ENN FORGJENGEREN: Adm. direktør Andreas Martinussen i Solon Eiendom. Foto: Håkon Sæbø

I årsrapporten for 2020 har selskapet oppgitt at han fikk drøyt 2 millioner i lønn for sine fem måneder som sjef, i tillegg til en bonus på 4 millioner. I tillegg er sluttpakken hvis han blir sparket redusert fra 10 millioner for Bech, til en årslønn for Martiniussen.

Mindre til Thorsen

Heller ikke den tidligere verdensmesteren i roing, Rolf Thorsen, fikk så lang tid i sjefsstolen. Han kom inn i mai 2019, og ble sparket i 19. oktober i fjor.

Thorsen sa han ikke skjønte noe av sparkingen.