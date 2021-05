Tjente 90 millioner – passe fornøyd

– Vi ferdigstiller nærmere 200 boliger i år, og fra 2023 er ambisjonen minimum 300 årlig, sier adm. direktør i eiendomsselskapet Conceptor, Ronnie Egeland.

Selskapet som holder til i Asker har boligprosjekter i over store deler av Østlandet.

– Vi følger Intercity-toglinjene ut av hovedstaden, sier han.

Verdsettes til 1,5 mrd.

Selskapet har i dag prosjekter under utvikling blant annet på Jessheim, i Sandefjord og i Asker, og det er byggeplaner i Kongsberg, Horten og Hamar, men holder seg unna Oslo på grunn av at tomter er relativt sett dyrere og konkurransen større i og rundt Oslo sentrum.

Conceptor (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 548,1 202,4 Driftsresultat 75,9 10,2 Resultat før skatt 75,1 6,4 Årsresultat 90,2 5,7

Selskapet ble etablert i 1995 av Vidar Lyhus etter at han hoppet av fra IT-bransjen. I dag har selskapet prosjekter som kan gi 2.500 nye boliger. I tillegg sitter konsernet på 100 millioner kroner i løpende leieinntekter og et utbyggingspotensial på 150.000 kvadratmeter næringseiendom. I årsrapporten skriver styret at konsernets verdijustert egenkapital anslås til 1,5 milliarder.

Lyhus og hans familie sitter på 89,5 prosent av aksjene, mens Egeland sitter på resten.

– Dyr næringseiendom: Ronnie Egeland, adm. direktør i Conceptor. Foto: Iván Kverme

Conseptor eier 50 prosent av Bratsberg Eiendom i Porsgrunn. Dette selskapet eier og forvalter rundt 114.000 kvadratmeter kontor-, handels- og logistikkeiendom.

Dyr næringseiendom

– Vi er på utkikk etter mer næringseiendom, men vi synes det er veldig dyrt. Mange er friske når de kjøper, det ser ut som de betaler fullt ut for det som er mulig å få ut, sier han.

Selskapet holder til på Billingstad i Asker, og der skal familien Floberg selge hele eiendomsporteføljen sin. Den er på 40.000 kvadratmeter næringsareal og et utbyggingspotensial på 30.000 kvadratmeter bolig og 23.000 næring kloss på IKEA-varehuset.

– Vi så på det, men synes det ble for dyrt. Prisguidingen er opp mot 2 milliarder kroner. Dagens bebyggelse kan nok prises til rundt 1,2 milliarder, resten er prosjekter som ligger frem i tid, sier Egeland.

Opptil 2,5 år

– Områdeplanen er forventet vedtatt i løpet av åtte til tolv måneder, så begynner reguleringsprosessen. Det tar tolv til 18 måneder. Det vil gi føringer for hva du kan bygge, og prosjektene kan ta mange retninger, uttalte adm. direktør Bård Bjølgerud i Pangea Property Partners som har megleroppdraget til Finansavisen i midten av mars.