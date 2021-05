Varner selger eiendomsaksjer for rundt 1 mrd.

– Det kom overraskende på oss at de ville ut, sier adm. direktør i AVA Eiendomspartner, Arne Vannebo.

Siden 2001 har han samarbeidet med Varner-brødrene om eiendomsinvesteringer. De var begge storeiere da kjøpesenterselskapet Salto Eiendom ble solgt til hovedeier Schage Eiendom i 2015.

5 mrd. i eiendommer

I tillegg til kjøpesenterselskapet hadde systemet et søsterselskap, AVA Eiendomspartner, som ble etablert i 2009 og som investerer i kontoreiendommer. Her satt Varner på en 24-prosentspost, og var med det selskapets største eier. Nest størst var Vannebo med rundt 21 prosent. Andre ansatte hadde rundt 5 prosent.

I tillegg eide Varner 50 prosent av datterselskapet Ava Eiendom, hvor mesteparten av konsernets verdier ligger.

Ava Eiendom har eiendommer med en markedsverdi på rundt 5 milliarder kroner, og rundt halvparten av eiendomsmassen ligger i Oslo. Årsrapporten for 2019 viser at den verdijusterte egenkapitalen ligger rundt 1,3 milliarder.

– Vi hadde et godt fjorår, så verdien nå er høyere, sier Vanebo, uten å ville spesifisere.

Et kraftig rentefall i løpet av fjoråret som et bøtemiddel på pandemiens utslag, gjorde at for eiendomsbesittere som sitter med utleide eiendommer og ingen konkurser av noen særlig størrelse, har de underliggende verdiene steget kraftig.

Salg for rundt 1 mrd.

Antar man at egenkapitalen har steget til 1,5 milliarder kroner, er Varners 50-prosentpost verdt 750 millioner. I tillegg til at eier Varner har 24 prosent av den andre halvparten, cirka 180 millioner. Legger man til andre verdier i morselskapet, er nok aksjesalget samlet sett verdt rundt én milliard.

Da Varner ville ut, ga de forkjøpsrett til dagens eiere pluss at de ansatte fikk mulighet til å kjøpe.

– Hvorfor la ikke Varner aksjeposten ut i markedet? Det er et hett marked for næringseiendom i disse dager.

AVA Eiendomspartner Eiendomsselskap som sitter med en eiendomsmasse på 30 eiendommer verdt cirka 5 milliarder kroner.

Etablert i 2009 og hadde frem til nylig Varner som største aksjonær med 24 prosent, med adm. direktør Arne Vannebo som nest største med 21 prosent.

Resten er eid av aksjonærer med poster på 5 prosent og nedover.

Halvparten av eiendomsverdiene ligger i Oslo.

Regnskapet for 2020 er ikke klart, men i 2019 hadde selskapet driftsinntekter på 142,5 millioner kroner, hvorav 132,4 millioner var leieinntekter.

– Det er et godt marked, men Varner har sittet i styret i alle år, og vet nøyaktig hvilke verdier som er i porteføljen og hvilke prosjekter vi jobber med, så det var ikke vanskelig å enes om de finansielle verdiene, sier Vannebo.

Han sier at de hadde en ekstern verdivurdering fra nyttår og en fersk en til å understøtte verdigrunnlaget.

– Ble det vurdert å selge hele selskapet?

– Vi diskuterte alle modeller, men Varner landet på at de ville gi stafettpinnen videre til de ansatte og dagens aksjonærer – de er fornøyd med den modellen, sier han.

Etter salget vil de ansatte sitte på mellom 40 og 45 prosent, og Vannebo tok brorparten av aksjene. Resten er fordelt på rundt 30 aksjonærer med poster fra 5 prosent og nedover.