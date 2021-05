SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Self Storage Group fosser frem, og inntektene på 76,7 millioner kroner i første kvartal var «all-time high» for fjerde kvartal på rad.

Før justering av eiendomsverdier gikk driftsresultatet fra 37,0 millioner kroner i første kvartal i fjor til 40,7 millioner kroner i samme periode i år. Justert for engangseffekter steg driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) fra 41,5 til 45,1 millioner kroner.

Utnyttelsen av lagerkapasiteten (for lagre som har vært minst 12 måneder i drift) kom inn på 85,6 prosent i første kvartal 2021, opp fra 81,6 prosent i samme periode i fjor. Gjennomsnittlig leie pr. kvadratmeter gikk fra 2.303 til 2.277 kroner pr. år.

– Solid plattform for vekst

– Virksomheten fortsetter å oppleve begrenset effekt fra coronasituasjonen, noe som beviser mostandsdyktigheten og robustheten i vår forretningsmodell og viser at selskapet har en solid plattform for ytterligere lønnsom vekst og ekspansjon. (...) I 2021 sikter vi mot å åpne 12-14.000 kvadratmeter i utleibart areal, sier toppsjef Fabian Søbak i en kommentar.

Ved utgangen av første kvartal omfattet Self Storage Group-porteføljen 116 lokasjoner på tvers av Skandinavia med et samlet utleibart areal på 183.800 kvadratmeter, med et utleibart areal i dag på 149.400 kvadratmeter.

Self Storage Group (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 76,7 70,8 Driftsresultat (før v.just.) 40,7 37,0 Resultat før skatt 53,0 17,8 Resultat etter skatt 43,8 14,5