Londons finansdistrikt kan bli livlig boligstrøk

Også i London har pandemien ført til at mange kontorarbeidere har begynt å jobbe utenfra. Stadig flere av de store og viktige selskapene har dessuten omfavnet en mer fleksibel arbeidssituasjon. Mange har endret arbeidssituasjonen permanent.

Det har ført til mange tomme kontorlokaler i City of London. Nå avdekkes det planer for å omgjøre disse forlatte kontorbygningene til leiligheter, kultursentre, butikker og ulike nyetableringer.

Alastair Moss er styreleder for eiendomsinvesteringer og nestleder i planutvalget for City of London Corporation. Han sier at The Square Mile, kallenavnet på bydelen, skal tilpasses en ny og bærekraftig virksomhet etter pandemien.

– Det skal være fleksible bygninger som folk skal trives i, sier Moss.

Mange er tatt med på råd

I rapporten « The Square Mile: Future City » kan man lese om prioriteringer for de neste fem årene. Både vanlige folk og næringslivsledere er tatt med på råd.

Planene er å skape et mer variert miljø, slik at bydelen kan tilpasse seg både sosiale, miljømessige og økonomiske endringer.

Rapporten beskriver også investeringer i grønn teknologi og infrastruktur, og forplikter City til å oppnå karbonnøytralitet innen 2040.

Et mer pulserende liv

Det foreslås trafikkfrie lørdager eller søndager for å fremelske utelivet i et område som vanligvis har ligget øde etter at ukedagene er over og finansfolket har reist hjem.

Tidligere i år lovet myndighetene i byen å ruste opp det kjente kultursenteret Barbican Centre som ligger i City of London. Barbican Centre, som ble åpnet i 1982, er det største kultursenteret i Europa.

Det ble også lovet økte bevilgninger til London Symphony Orchestra og Citys Culture Mile-prosjekt.

(©NTB)