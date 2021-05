Tapene øker – ser oppsving fra tysk samarbeid

Borgestad fikk i første kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på minus 11,9 millioner kroner, mot minus 4,2 millioner i samme periode i fjor.

Borgestad (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 183,8 188,1 Driftsresultat –21,1 –14,8 Resultat før skatt –37,1 –25,2 Resultat etter skatt –27.9 –22,6

Selskapet viser til at det tok avsetninger på 5,9 millioner knyttet til avvikling av deler av steinproduksjonen.

Det vises også til at coronapandemien fortsatt preger, særlig innen eiendomssegmentet, mens det for ildfastsegmentet bare er snakk om enkelte utsettelser.

Polsk gjenåpning

Samtidig pekes det på at Polen har begynt gjenåpningen av samfunnet, som er positivt for kjøpesenteret Agora Bytom. Senteret er Borgestads største investering, og utgjør over halvparten av selskapets balanse.

Kjøpesenteret hadde en omsetningsnedgang på 64,7 prosent, men etter gjenåpningen i Polen 4. mai er nå cirka 70 prosent av leietagerne tilbake i tilnærmet normal drift.

Når de polske myndighetene opphever samtlige restriksjoner, venter Borgestad at kjøpesenterets utleiegrad vil være på drøyt 90 prosent.

Samlet hadde eiendomssegmentet inntekter på 11,6 millioner, mot 18,2 millioner for ett år siden. Det inkluderer også Borgestad Næringspark i Skien.

Ebitda-boost i sikte

For ildfastvirksomheten er det inngått et samarbeid med tyske Refratechnik, som innebærer at Refratechnik skal levere prisgunstige steinprodukter til Höganäs Borgestad.

Borgestad venter at dette samarbeidet vil styrke ebitda-resultatet med minst 25 millioner kroner pr. år fra 2022.

I første kvartal var segmentets inntekter 172,6 millioner, opp fra 170,1 millioner i fjor, mens ebitda falt fra minus 6,7 til minus 12,6 millioner kroner.