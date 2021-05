SBB vil bli største eier i Solon

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) vil slå seg sammen med Solon Eiendom.

Det går frem av en børsmelding.

Solon får SBBs eiendomsportefølje i Kristiansand, SBB eksporterer Solons drift i Stockholm og SBB blir Solons største aksjonær med ett styremedlem.

Solon i Kristiansand

Solon vil overta to kommersielle eiendommer med eksisterende kontantstrøm. Begge eiendommene skal gjøres om til boligbygg.

Solon vil finansiere oppkjøpet gjennom like over 7,4 millioner aksjer til 43 kroner pr. aksje og et kontantvederlag. Aksjene er verdt 320 millioner kroner.

SBB vil med det samme kjøpe 5 millioner aksjer i Solon til kurs 40 kroner pr. aksje. Solon-aksjen omsettes før børsen åpner til 35,60 kroner pr. aksje.

Majoritetsaksjonærene som står for 75 prosent av aksjene – styremedlem Simen Thorsen, Runar Vatne, Tore Aksel Voldberg og Øystein Landvik – har blitt enige om å selge sin pro rata-andel.

SBB i Stockholm

Partene vil videre etablere et joint venture-selskap som skal kjøp en eiendomsportefølje av SBB for utvikling av boliger i Stockholmsområdet.

Porteføljen består av 11 utviklingsprosjekter med opptil 1.000 boligenheter og 70.000 kvadratmeter med salgbart areal. Solons kapitalbidrag til den felleskontrollerte virksomheten vil bli finansiert gjennom utsatt betaling til SBB.

Endringer

Dermed vil solon søke en sekundærnotering i Sverige på Nasdaq First North Growth Market i løpet av 2021.

Majoritetsaksjonærene planlegger å redusere deres relative eierandel videre til rundt halvparten av dagens beholdningen etter transaksjonen i Sverige.

Det nye samarbeidet innebærer også at Solon vil gjøre visse endringer. Som et første skritt vil majoritetsaksjonærene redusere sin tilstedeværelse i styret til å inkludere Simen Thorsen og SBB vil foreslå at Jan-Erik Höjvall velges i styret.