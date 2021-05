Sikrer avtale på 485 millioner

Betonmast, et datterselskap i AF Gruppen, har signert kontrakt med en større eiendomsaktør om en totalrehabilitering av et næringsbygg i Oslo.

Kontrakten, som er en totalentreprise, har en verdi på om lag 485 millioner kroner ekskl. mva.

Avtalen gjelder et næringsbygg i Oslo sentrum som består av ca. 23.000 kvadratmeter over seks etasjer, samt loft og kjeller. Fra 2. etasje og oppover skal bygget klargjøres for kontorvirksomhet, mens 1. etasje skal tilrettelegges for annen virksomhet.

– Dette er et stort og komplekst rehabiliteringsprosjekt midt i vår kjernekompetanse, sier Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.

Byggestart er satt til august, med ferdigstillelse i andre kvartal 2023.